В Азербайджане выпустили марку из переработанных материалов

Национальный почтовый оператор Азербайджана сделал важный шаг в области устойчивого развития. Так, "Азерпочт" является первой организацией в регионе, которая начала выпуск почтовых марок из переработанных материалов. Это нововведение направлено на снижение воздействия почтовых услуг на окружающую среду и продвижение экологически чистых решений в сфере общего обслуживания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

А первая выпущенная марка посвящена 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, организованной в Азербайджане. Учитывая важность мероприятия для нашей страны, ООО "Азерпочт" обеспечило полное соответствие выпущенных марок концепции и требованиям мероприятия COP29. Основная идея этого выпуска, который считается полностью инновационным, заключается в том, что марки печатаются на 100 процентов переработанных материалах.

Марки были напечатаны в типографии Bundesdruckerei GmbH в Берлине, Германия, тиражом 10 тысяч экземпляров. В частности, следует отметить, что на повторную переработку одной только бумаги ушло 2,5 месяца. Это свидетельствует о том, что "Азерпочт" до конца придерживается идеи мероприятия COP29, демонстрируя солидарность во имя зеленого мира.

Отметим, что инициатива по использованию переработанных материалов не только способствует сокращению отходов, но и устанавливает новый стандарт почтовых и государственных услуг в регионе.