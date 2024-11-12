COP for Hope: На COP29 созданы все условия для участников конференции

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал генеральный директор управления программ UNFCCC (Рамочная Конвенция по изменению климата) ООН Даниэле Виолетти.

Он сказал Trend, что работа, проделанная в пространстве, выбранном для проведения COP29, видна невооруженным глазом и все предусмотрено для удобства гостей, передает Day.Az.

Виолетти выразил надежду на то, что COP29 даст очень хорошие результаты.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.