https://news.day.az/world/1706524.html Турция намерена провести COP31 Мы выдвинули свою кандидатуру на проведение 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в 2026 году. Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на саммите лидеров COP29 в Баку.
Турция намерена провести COP31
Мы выдвинули свою кандидатуру на проведение 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в 2026 году.
Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на саммите лидеров COP29 в Баку.
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил страны, поддержавшие кандидатуру Турции: "Мы также ожидаем поддержки стран, которые продолжают определяться со своей позицией. Еще раз приветствую участников мероприятия и от всего сердца поздравляю моего дорогого брата Ильхама Алиева с проведением столь важного саммита".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре