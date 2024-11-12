Турция намерена провести COP31

Мы выдвинули свою кандидатуру на проведение 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в 2026 году.

Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на саммите лидеров COP29 в Баку.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил страны, поддержавшие кандидатуру Турции: "Мы также ожидаем поддержки стран, которые продолжают определяться со своей позицией. Еще раз приветствую участников мероприятия и от всего сердца поздравляю моего дорогого брата Ильхама Алиева с проведением столь важного саммита".