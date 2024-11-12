COP29 станет ключевым моментом для повышения узнаваемости не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа

COP29 станет важным шагом для повышения узнаваемости не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в ходе 9-ой Министерская встречи, заседания руководящего комитета в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

"Данное министерское заседание предоставляет отличную платформу для представления нашего проекта в рамках COP29. Считаю символичным, что именно здесь, на COP29, мы обсуждаем крупнейший проект в области зеленой энергетики для нашего региона. Хочу также поздравить Азербайджан с успешной организацией этого мероприятия, выразить благодарность за теплое гостеприимство и пожелать успешного проведения конференции. Уверен, что это станет важным шагом для повышения узнаваемости не только Азербайджана и Баку, но и всего Южного Кавказа", - сказал он.