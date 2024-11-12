АЖД обратилось к пассажирам

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обратилось к пассажирам, которые прибывают на Бакинский железнодорожный вокзал.

Как передает Day.Az, с учетом увеличившейся интенсивности движения в последние дни АЖД рекомендует следующие меры:

- приезжайте на вокзал не менее чем за 2 часа до отправления междугородних поездов.

- ораничьте посещение вокзала для проводов и встреч, старайтесь избегать лишних визитов.

"Персонал вокзала готов оказать полную поддержку пассажирам. Для получения дополнительной информации можно связаться с колл-центром по номеру 1822", - уточняется в заявлении.