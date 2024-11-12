https://news.day.az/society/1706549.html АЖД обратилось к пассажирам ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обратилось к пассажирам, которые прибывают на Бакинский железнодорожный вокзал. Как передает Day.Az, с учетом увеличившейся интенсивности движения в последние дни АЖД рекомендует следующие меры: - приезжайте на вокзал не менее чем за 2 часа до отправления междугородних поездов.
АЖД обратилось к пассажирам
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обратилось к пассажирам, которые прибывают на Бакинский железнодорожный вокзал.
Как передает Day.Az, с учетом увеличившейся интенсивности движения в последние дни АЖД рекомендует следующие меры:
- приезжайте на вокзал не менее чем за 2 часа до отправления междугородних поездов.
- ораничьте посещение вокзала для проводов и встреч, старайтесь избегать лишних визитов.
"Персонал вокзала готов оказать полную поддержку пассажирам. Для получения дополнительной информации можно связаться с колл-центром по номеру 1822", - уточняется в заявлении.
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