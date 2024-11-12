Подписание мирного соглашения до конца года зависит от Армении.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что основные статьи мирного соглашения согласованы.

"Я сейчас не хочу озвучивать точные цифры. Но есть еще вопросы, которые важно согласовать", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что азербайджанская сторона является инициатором процесса подписания мирного соглашения.

Он добавил, что азербайджанская сторона настаивает на том, чтобы довести этот вопрос до конца.