Начался визит премьер-министра Гренады в Азербайджан

12 ноября премьер-министр Гренады Дикон Мичел прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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