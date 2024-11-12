Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании

2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киром Стармером.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется