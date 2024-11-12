https://news.day.az/officialchronicle/1706581.html Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании - ФОТО 2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киром Стармером. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании - ФОТО
2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киром Стармером.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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