https://news.day.az/economy/1706318.html Министр энергетики Саудовской Аравии прибыл в Азербайджан Министр энергетики Королевства Саудовская Аравия, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Министр энергетики Саудовской Аравии прибыл в Азербайджан
Министр энергетики Королевства Саудовская Аравия, принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев и другие официальные лица.
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