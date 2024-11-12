В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) были проведены панельные дискуссии на тему "Декарбонизация и адаптация к климату цепочки создания стоимости - от хлопка до одежды".

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров, выступая на дискуссиях, подчеркнул устойчивое развитие хлопководства в нашей стране, отметил важность основанного на науке, технологиях и инновациях подхода к преодолению трудностей, вызванных изменением климата.

Заместитель министра отметил, что Азербайджан реализует стратегию развития в области производства и переработки хлопка и использует опыт стран и международных организаций, специализирующихся на хлопководстве в этой области. В частности, в последние годы в рамках совместных проектов с Международным агентством по атомной энергии в нашей стране проводятся исследования, изучаются возможности применения ядерных технологий в создании новых сортов.

Сарван Джафаров отметил, что применение научных подходов на практике дало положительные результаты, в результате надлежащих опытов в сельском хозяйстве соответственно климату, применяемых на пилотных посевных участках, урожайность увеличилась в два раза.

В ходе дискуссий было отмечено, что наша страна стремится укрепить внутреннюю цепочку создания стоимости за счет модернизации инфраструктуры по переработке хлопка. Инвестиции в новые технологии способствуют повышению качества, развитию перерабатывающих мощностей и созданию новых рабочих мест в сельской местности. В сочетании с инициативами по цифровизации и мощными механизмами финансовой поддержки эти модели развития поддерживают взгляды Азербайджана по доставке конкурентоспособной продукции хлопковой промышленности на международные рынки, превращение сектора переработки хлопка в устойчивый и ценный сектор.

В ходе панельных дискуссий состоялся обмен мнениями о международном опыте, направленном на минимизацию трудностей, вызванных изменением климата, и были даны ответы на вопросы участников.