"Декарбонизация и адаптация к климату цепочки создания стоимости - от хлопка до одежды" - еще одна дискуссия на COP29 - ФОТО
В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) были проведены панельные дискуссии на тему "Декарбонизация и адаптация к климату цепочки создания стоимости - от хлопка до одежды".
Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров, выступая на дискуссиях, подчеркнул устойчивое развитие хлопководства в нашей стране, отметил важность основанного на науке, технологиях и инновациях подхода к преодолению трудностей, вызванных изменением климата.
Заместитель министра отметил, что Азербайджан реализует стратегию развития в области производства и переработки хлопка и использует опыт стран и международных организаций, специализирующихся на хлопководстве в этой области. В частности, в последние годы в рамках совместных проектов с Международным агентством по атомной энергии в нашей стране проводятся исследования, изучаются возможности применения ядерных технологий в создании новых сортов.
Сарван Джафаров отметил, что применение научных подходов на практике дало положительные результаты, в результате надлежащих опытов в сельском хозяйстве соответственно климату, применяемых на пилотных посевных участках, урожайность увеличилась в два раза.
В ходе дискуссий было отмечено, что наша страна стремится укрепить внутреннюю цепочку создания стоимости за счет модернизации инфраструктуры по переработке хлопка. Инвестиции в новые технологии способствуют повышению качества, развитию перерабатывающих мощностей и созданию новых рабочих мест в сельской местности. В сочетании с инициативами по цифровизации и мощными механизмами финансовой поддержки эти модели развития поддерживают взгляды Азербайджана по доставке конкурентоспособной продукции хлопковой промышленности на международные рынки, превращение сектора переработки хлопка в устойчивый и ценный сектор.
В ходе панельных дискуссий состоялся обмен мнениями о международном опыте, направленном на минимизацию трудностей, вызванных изменением климата, и были даны ответы на вопросы участников.
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