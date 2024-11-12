ВБ объявляет программу поддержки инициатив в стратегически важных секторах экономики

Всемирный банк в предстоящем периоде объявит программу финансирования ряда актуальных инициатив в ключевых секторах экономики некоторых стран.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Всемирного банка Аджай Банга в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам.

"Всемирный банк разработал 15 национальных программ для борьбы с изменением климата. В ближайшее время банк объявит программу финансирования ряда актуальных инициатив в ключевых секторах экономики отдельных стран. Одной из основных причин изменения климата являются выбросы углекислого газа в атмосферу. Страны Центральной Азии планируют нарастить производство альтернативной и возобновляемой энергии, что будет ценным опытом в сфере устойчивого развития. В этом регионе, включая такие страны, как Китай, Индия, Вьетнам и Бангладеш, 66 стран обеспечивают 65 процентов потребности в рисе, что также способствует увеличению выбросов углекислого газа. Всемирный банк реализует проекты по развитию ирригационных систем и растениеводству в таких странах, как Турция, Пакистан и Египет, которые достигли успехов благодаря скромным, но эффективным усилиям. В будущем Всемирный банк планирует запустить программу финансирования дополнительных инициатив в ключевых секторах экономики, от которой также смогут получить выгоду недавно присоединившиеся государства", - сказал он.