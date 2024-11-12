https://news.day.az/economy/1706509.html

Азербайджан проводит мероприятие COP29 на очень высоком уровне - Президент Ирака

Азербайджан проводит мероприятие COP29 на очень высоком уровне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал журналистам Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид, в рамках COP29. Новость обновляется