Азербайджан проводит мероприятие COP29 на очень высоком уровне

Азербайджан проводит мероприятие COP29 на очень высоком уровне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал журналистам Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид, в рамках COP29.

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