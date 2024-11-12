https://news.day.az/economy/1706509.html Азербайджан проводит мероприятие COP29 на очень высоком уровне - Президент Ирака Азербайджан проводит мероприятие COP29 на очень высоком уровне. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал журналистам Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид, в рамках COP29. Новость обновляется
Азербайджан проводит мероприятие COP29 на очень высоком уровне - Президент Ирака
Азербайджан проводит мероприятие COP29 на очень высоком уровне.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал журналистам Президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид, в рамках COP29.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре