Эд Милибэнд анонсировал выделение 5 млн фунтов на программу борьбы с выбросами

Великобритания выделила пять миллионов фунтов стерлингов на программу регулирования выбросов в секторе ископаемого топлива в рамках коалиции "Климат и чистый воздух".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал государственный секретарь по вопросам энергетической безопасности и "чистого нуля" Великобритании Эд Милибэнд в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам.

"Великобритания стремится подавать пример у себя дома, сокращая выбросы метана. Нам также необходимо улучшить данные по выбросам метана и поддержать другие страны в их усилиях по снижению выбросов метана. Поэтому мы рады объявить о выделении пяти миллионов фунтов стерлингов на программу регулирования выбросов в секторе ископаемого топлива в рамках коалиции "Климат и чистый воздух". Но мы понимаем, что нужно действовать быстрее и решительнее. Нам необходимо, чтобы все нефтегазовые компании соответствовали высоким мировым стандартам. Правда в том, что нам еще предстоит пройти долгий путь. Мы призываем к активным действиям и благодарим США и Китай за их усилия. Правительство Великобритании твердо намерено сыграть свою роль в решении этой неотложной проблемы", - подчеркнул он.