https://news.day.az/sport/1706323.html Рамиль Гулиев завершил карьеру Азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев, защищавший честь сборной Турции, завершил карьеру. Об этом İdman.biz сообщил сам чемпион мира, передает Day.Az. 34-летний спортсмен не исключил возможности вернуться на стартовую линию в случае необходимости: "Я завершил свою профессиональную карьеру.
Рамиль Гулиев завершил карьеру
Азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев, защищавший честь сборной Турции, завершил карьеру.
Об этом İdman.biz сообщил сам чемпион мира, передает Day.Az.
34-летний спортсмен не исключил возможности вернуться на стартовую линию в случае необходимости:
"Я завершил свою профессиональную карьеру. Возможно, буду в эстафетной команде, если понадобится. Но мы еще не говорили с федерацией на эту тему. Сейчас я занимаюсь спортом только для своего удовольствия".
Отметим, что чемпион мира и Европы участвовал в соревнованиях только накануне летних Олимпийских игр Париж-2024 из-за прошлогодней травмы. Однако он не смог завоевать права участвовать в забеге четырехлетия.
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