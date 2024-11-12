Рамиль Гулиев завершил карьеру

Азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев, защищавший честь сборной Турции, завершил карьеру.

Об этом İdman.biz сообщил сам чемпион мира, передает Day.Az.

34-летний спортсмен не исключил возможности вернуться на стартовую линию в случае необходимости:

"Я завершил свою профессиональную карьеру. Возможно, буду в эстафетной команде, если понадобится. Но мы еще не говорили с федерацией на эту тему. Сейчас я занимаюсь спортом только для своего удовольствия".

Отметим, что чемпион мира и Европы участвовал в соревнованиях только накануне летних Олимпийских игр Париж-2024 из-за прошлогодней травмы. Однако он не смог завоевать права участвовать в забеге четырехлетия.