https://news.day.az/politics/1706287.html Президент Руанды находится с визитом в Азербайджане Президент Республики Руанда Поль Кагаме 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Президент Руанды находится с визитом в Азербайджане
Президент Республики Руанда Поль Кагаме 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев и другие официальные лица.
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