Подписан документ о локализации производства электробусов с компанией BYD

Повышение энергоэффективности, безопасности и экологичности транспортной системы, сокращение выбросов в атмосферу входят в число основных целей устойчивого развития нашей страны. С этой целью Министерство экономики, Министерство цифрового развития и транспорта и Министерство финансов проводят работу по обновлению автобусного парка страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространило Министерство экономики Азербайджана.

Состоялась церемония подписания "Соглашения о реализации проекта" с китайской компанией BYD Company Limited (BYD) по проекту локализации производства электробусов в Азербайджане. Соглашение подписали первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, заместитель министра финансов Азер Байрамов, исполнительный директор BYD по Центральной Азии и Кавказу Чао Шуан, учредитель и генеральный исполнительный директор SARDA Group Рауф Халилов, директор ООО Electrify Azerbaijan и директор ООО Azerbaijan Energy Automotive Factorу Тариэль Рустамов.

Согласно соглашению, в рамках проекта предусматривается наладить производство электробусов в Азербайджане и поэтапно довести уровень локализации запасных частей до 40 процентов к 2030 году.

Согласно подписанному соглашению с компанией, в рамках COP29 в нашу страну завезены и запущены на маршрутные линии 160 пилотных электробусов BYD.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев подчеркнул, что основная цель проекта - обеспечение системы общественного транспорта нашей страны более чистыми и эффективными электробусами, расширение местного производственного потенциала. Отмечено, что реализация проекта создаст условия для внедрения высоких технологий на новых производственных участках и обеспечит открытие рабочих мест в Азербайджане. Было отмечено, что подписание соглашения в рамках COP29 еще раз доказывает приверженность нашей страны глобальным усилиям по борьбе с изменением климата.

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" в качестве пайщика примет участие в проекте по производству электробусов в нашей стране. Партнером BYD по проекту в Азербайджане является ООО Electrify Azerbaijan, принадлежащее группе компаний SARDA Group.

В создание совместного предприятия по производству электробусов, который будет построен на территории Сумгайытского химического промышленного парка, китайская компания BYD инвестирует 17,1 миллиона долларов США. В рамках проекта, с учетом внутреннего спроса и экспортных возможностей годовое планируется увеличение годовой производственной мощности до 500 единиц и создание 600 новых рабочих мест.

В то же время компания BYD, для развития цепочки добавленной стоимости в нашей стране, планирует инвестировать в новые производственные мощности. Компания в дальнейшем планирует сотрудничество по производству малотоннажных электрогрузовиков, электромобилей для коммунального хозяйства и легковых электромобилей.

Следует отметить, что основанная в 1995 году компания BYD стала мировым лидером, осуществив рекордные продажи 3 миллионов автомобилей на новых источниках энергии в 2023 году. BYD является одной из ведущих глобальных технологических компаний, применяющей последние инновации в автомобильной промышленности, производстве электроники, электрических батарей, возобновляемых источников энергии и железнодорожного транспорта.