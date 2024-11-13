Греция полностью вовлечена в энергетический переход, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая со своим национальным заявлением во время саммита COP29 в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр призвал к "разумному экологичному соглашению" для обеспечения сбалансированного перехода к энергетике в Европе, призвав лидеров учитывать как экологические, так и экономические реалии. "Наши выбросы сократились на 45 процентов по сравнению с 2005 годом. Раньше бурый уголь обеспечивал более 50 процентов производства электроэнергии. На сегодняшний день его доля составляет всего 6 процентов. Сейчас мы почти наполовину производим электроэнергию за счет ветра и солнечной энергии. Мы изолируем наши дома и создаем производственно-сбытовую цепочку для улавливания углерода в нашей промышленности", - отметил он.

Подчеркнув приверженность Греции устойчивому развитию, Мицотакис обратил внимание на проблемы, с которыми сталкивается Европа, где высокие затраты на энергоносители и налоги на выбросы вредных веществ могут снизить конкурентоспособность. "Мы не можем загнать себя в промышленное небытие", - предупредил он.

Мицотакис выделил четыре неотложных приоритета для Европы: признание компромиссов при переходе к энергетике, содействие гибкости регулирования, унификация европейского энергетического рынка и поддержка адаптации промышленности к климатическим целям. Он подчеркнул, что "каждая страна должна выбрать свой собственный амбициозный путь", позволяющий развиваться новым технологиям и позволяющий Европе оставаться устойчивой в быстро меняющемся мире.