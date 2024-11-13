Лидеры 15 стран Африки представят миру новые идеи на COP29

На платформе COP29 пройдут встречи с руководителями и представителями власти 15 африканских стран, где будут подробно обсуждены новые идеи на глобальном уровне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, выступая в Национальном павильоне Конго в Голубой зоне COP29 в Баку.

Отметив, что планируется превратить каждый город Конго в зеленый город, Президент сообщил, что для этого были посажены тысячи деревьев.

"Я направил определенные директивы всем органам власти, чтобы все население, наш народ заботились о сохранении этих посаженных деревьев. Было бы более целесообразным, если бы этот вопрос контролировался молодежью. В Браззавиле и других городах мы организовали различные конференции и мероприятия, посвященные лесному хозяйству.

В настоящее время в рамках COP29 мы организуем ряд крупных мероприятий, которые будут работать совместно с 15 африканскими странами, а также странами Карибского бассейна, чтобы природные ресурсы были посвящены развитию озеленения и включены в ВВП каждой страны. 13 ноября на платформе COP29 мы - руководители и представители власти 15 стран Африки встретимся и подробно обсудим все эти вопросы.

Здесь мы обсудим новые глобальные идеи. А это значит, что природные богатства должны учитываться как величина ВВП страны", - добавил Президент Конго.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.