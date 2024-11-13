Мухтар Бабаев о председательстве Азербайджана на COP29

Председательство Азербайджана на COP29 нацелено на продвижение климатических действий, обеспечивая не только достижение целей, установленных Парижским соглашением, но и ускорение их выполнения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в среду, об этом говорится в обращении президента COP29, министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева к участникам Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

Отметим, что обращение зачитал заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Вместе, как лидеры COP28, COP29 и COP30, мы объединены в нашей приверженности возглавить глобальный ответ на насущную проблему изменения климата. Принятие председательства COP 29 - это как привилегия, так и значительная ответственность для всех наших стран. Наше видение амбициозно, справедливо и честно, оно основано на насущной потребности в решительных действиях. Азербайджан объявил 2024 год Годомсолидарности во имя зеленого мира, отражая нашу убежденность в том, что глобальные вызовы могут быть преодолены только благодаря совместным усилиям и поддержке миссии. Солидарность - это не просто декларация, это руководящий принцип для нас. Председательство Азербайджана на COP29 нацелено на продвижение климатических действий, обеспечивая не только достижение целей, установленных Парижским соглашением, но и ускорение их выполнения.

Мы признаем необходимость усиления национальных вкладов в развитие и обеспечения их полной реализации. Одним из наших главных стратегических шагов является ускорение внедрения национально определенных вкладов (NDC). Нам необходимо углубить наше видение обязательств и преобразовать их в конкретные политики и действия. Поддержка специальных целей стран с ограниченными возможностями в разработке и реализации их NDC является критически важной", - говорится в обращении.