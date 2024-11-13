Святой Престол призывает к справедливым действиям в области климата на COP29

Я подтверждаю приверженность и поддержку Святого Престола, особенно в области интегрального экологического образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, выступая с национальным заявлением во время саммита COP29 в Баку.

Паролин призвал богатые страны "признать серьезность многих своих прошлых решений" и призвал их рассмотреть возможность списания долгов странам с крупной задолженностью, которые, вероятно, никогда не смогут расплатиться.

"Это больше, чем вопрос великодушия; это вопрос справедливости", - заявил Паролин, подчеркнув, что призыв к действию исходит непосредственно от Папы Франциска в преддверии празднования Священного 2025 года.

"В частности, следует приложить усилия для поиска решений, которые еще больше не подорвут потенциал развития и адаптации многих стран. Они и без того обременены непомерным экономическим долгом", - сказал он, назвав экономический и экологический долг "двумя сторонами одной медали", и подчеркнув, что исторически сложившиеся коммерческие дисбалансы привели к экологическим проблемам, напряженности, непропорционально сильно сказывающейся на глобальном Юге.

Кардинал также призвал к переосмыслению международной финансовой системы, которая была бы "ориентирована на человека, смелой, творческой и основывалась на принципах равенства, справедливости и солидарности". По его мнению, эта новая архитектура должна позволить всем странам, особенно наиболее уязвимым к климатическим воздействиям, следовать устойчивым, низкоуглеродным путям развития, в которых особое внимание уделяется совместному использованию ресурсов.

В заключение Паролин подтвердил приверженность Святого Престола "комплексному экологическому образованию" и повышению осведомленности об экологическом кризисе как о человеческой и социальной проблеме. Он призвал все страны взять на себя общую ответственность за защиту "не только нашего собственного будущего, но и будущего всех нас".