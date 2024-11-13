Азербайджанские шахматисты

В Петроваце (Черногория) продолжается чемпионат Европы по шахматам.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после пятого тура наилучшие показатели среди азербайджанских гроссмейстеров у Рауфа Мамедова и Магомеда Мурадлы. Мамедов сыграл вничью с Даниэлем Дардой (Бельгия), а Мурадлы - с Владимиром Федосеевым (Словения).

У обоих наших шахматистов по 4 очка, только Рауф идет 12-м, а Магомед - 25-м. Они на полбалла отстают от группы лидеров во главе с Фредериком Свейном (Германия).