https://news.day.az/sport/1706676.html Азербайджанские шахматисты - за пределами первой десятки на ЧЕ В Петроваце (Черногория) продолжается чемпионат Европы по шахматам. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после пятого тура наилучшие показатели среди азербайджанских гроссмейстеров у Рауфа Мамедова и Магомеда Мурадлы. Мамедов сыграл вничью с Даниэлем Дардой (Бельгия), а Мурадлы - с Владимиром Федосеевым (Словения).
Азербайджанские шахматисты - за пределами первой десятки на ЧЕ
В Петроваце (Черногория) продолжается чемпионат Европы по шахматам.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после пятого тура наилучшие показатели среди азербайджанских гроссмейстеров у Рауфа Мамедова и Магомеда Мурадлы. Мамедов сыграл вничью с Даниэлем Дардой (Бельгия), а Мурадлы - с Владимиром Федосеевым (Словения).
У обоих наших шахматистов по 4 очка, только Рауф идет 12-м, а Магомед - 25-м. Они на полбалла отстают от группы лидеров во главе с Фредериком Свейном (Германия).
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