https://news.day.az/politics/1706767.html

Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджан для участия в COP29 - ФОТО

13 ноября председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется