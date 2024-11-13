Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджан для участия в COP29

13 ноября председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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