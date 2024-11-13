https://news.day.az/politics/1706767.html Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджан для участия в COP29 - ФОТО 13 ноября председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджан для участия в COP29 - ФОТО
13 ноября председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре