Африканские страны ожидают определения измеримой финансовой цели

Одним из главных ожиданий африканских стран на конференции COP29 в Баку является определение новой коллективной, измеримой финансовой цели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам представитель Панафриканского Альянса по климатической справедливости Чарльз Питер Мванги Ньямбура в рамках COP29 в Баку.

Он отметил, что акцент на новой финансовой цели связан с тем, что африканский континент переживает серьезные последствия изменения климата.

"Эти тяжелые последствия приводят к человеческим жертвам и потере средств к существованию. В частности, наши программы развития требуют внешних ресурсов, в том числе взносов, определенных на национальном уровне",- сказал представитель Альянса.

По его словам, поскольку внутренних средств недостаточно, предполагается, что эти средства поступят из внешних источников.

"Мы потребовали эти ресурсы. Таким образом, Африке требуется 1,3 триллиона долларов США для достижения своей новой коллективной финансовой цели. Это то, к чему мы стремимся и является тем, что привело нас сюда. Мы заявляем, что адаптация является главным приоритетом для континента", - добавил он.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.