Нефть растет в цене

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,32% и составила $72,12 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в декабре, повысилась на 0,31% и составила $68,33.

Отметим, что в начале месяца страны ОПЕК+ приняли решение по добыче нефти.