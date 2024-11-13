https://news.day.az/economy/1706669.html Нефть растет в цене В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,32% и составила $72,12 баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в декабре, повысилась на 0,31% и составила $68,33.
Нефть растет в цене
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость январьского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,32% и составила $72,12 баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в декабре, повысилась на 0,31% и составила $68,33.
Отметим, что в начале месяца страны ОПЕК+ приняли решение по добыче нефти.
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