Баку - город невероятной красоты

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Очередным собеседником стал журналист из Бангладеш Мохаммад Шафигул Алам.

Он сказал Trend, что Баку является фантастически красивым городом.

"До приезда сюда, я никогда не думал, что Баку будет таким красивым, как я читал о нем.

Я приехал из очень уязвимой, наиболее подверженной климатическому кризису, маленькой страны. Поэтому мой месседж богатым странам глобального Севера заключается в том, что они должны поддерживать глобальный Юг, который больше всего страдает от изменения климата и не откладывать свои усилия.

У нас было достаточно переговоров со многими развитыми странами в направлении борьбы с изменением климата. Но мы хотим, чтобы Западные страны приложили больше усилий - реальных усилий", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.