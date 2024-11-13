COP29 открывает возможности для обмена опытом достижения Net Zero в Китае

COP29 представляет собой отличную возможность для обмена практиками достижения Net Zero в Китае.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил доктор Университета Цинхуа Цинпенг Вэй (Qingpeng Wei) в ходе панельной дискуссии на тему "Инвестиционная ассоциация Китая: Иллюстрация нулевого углерода".

"В последние годы Китай внедрил множество методов для значительного сокращения выбросов углекислого газа в строительстве, промышленности, транспорте и других секторах. Хочу привести два примера. Первый - так называемое "пустынное сообщество" в Олимпийском центре парусного спорта в Циндао. Циндао - это город на берегу Тихого океана с похожими климатическими условиями. Как и в Баку, зимой там холодно, и солнечная радиация не столь интенсивная, однако летом бывают солнечные дни. В этом крупном городе, насчитывающем более 10 миллионов жителей, расположен Олимпийский центр, который по своей структуре напоминает местный комплекс", - сказал он.

По его словам, олимпийский центр включает десять различных типов зданий, таких как конгресс-центры, отели, офисы и небольшие постройки.

"Первоначальная углеродная интенсивность составляла около 52 килограммов CO₂ на квадратный метр в год. Мы уверены, что для достижения углеродной нейтральности необходимо не только сокращение энергопотребления, но и увеличение доли возобновляемых источников энергии. Для этого были выбраны несколько стратегий: повышение энергоэффективности зданий и систем за счет использования высокоэффективных теплоизоляционных материалов и улучшения герметичности зданий, что особенно важно из-за ветреной зимы, как и в Баку. Благодаря этим мерам мы снизили потребность в отоплении до примерно 0,2 гигаватт в час на квадратный метр в год", - добавил Ц.Вэй.

Он отметил, что также были заменены прежние газовые котлы на тепловые насосы.

"В системе используется тепловой насос на базе морской воды, который отличается высокой эффективностью и достигает коэффициента производительности более 5 киловатт. Это означает, что каждый 1 киловатт в час электроэнергии генерирует 5 киловатт в час тепла для обогрева зданий. Эти два подхода позволили сократить потребление энергии и выбросы углекислого газа при отоплении на 70 процентов по сравнению с исходным уровнем", - подчеркнул доктор.