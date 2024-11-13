Марина Сильва на COP29 рассказала о цели Тройки

Цель Тройки найти совместные решения наших задач и укрепить наши действия в рамках COP31

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в среду, об этом сообщила министр окружающей среды и изменения климата Бразилии Марина Сильва в ходе Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

"Мы признаем, что профиль выбросов и национальные условия различаются от страны к стране, отражая разные реалии. Именно поэтому три президенства этой Тройки хотят услышать о главных возможностях и трудностях стран для повышения амбиций и реализации их Национально определяемых вкладов. Наша цель - найти совместные решения задач и укрепить наши действия в рамках COP31. Уверена, что мы здесь, чтобы подтвердить нашу приверженность движению вперед, и что мы можем достигнуть того, что все называют на COP28 целью 1.5 градусов", - отметила она.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему.

Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.