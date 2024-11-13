На COP29 решаются очень важные для человечества вопросы

Я был на нескольких COP и нынешнее крупномасштабное мероприятие в Баку имеет особую значимость,

Об этом сказал Trend представитель U.S. Climate Action Network Миндахи Крессенсио Бастида Муньос из Мексики, передает Day.Az.

"Нынешняя конференция ООН по климату решает очень важный вопрос для человечества, который зависит от финансирования. Мы должны быть более внимательны к тому, чтобы вернуть долг природе. Потому что природа - это то, что поддерживает нас. И я думаю, что конференция в Баку должна стать важным шагом вперед в переосмыслении нашего места в мире как людей. Правительства, корпорации и все, кто нас окружает, вовлечены в эту проблему, потому что это большая проблема, результатом которой является изменение климата. Поэтому мы должны быть здесь и переосмыслить свое место в современном мире. И Азербайджан должен стать ведущей страной, которая переосмыслит наши энергетические возможности, то, как мы поддерживаем этот мир. Мы должны уважать друг друга. Мы должны уважать природу. Мы должны уважать самих себя. Нам нужна новая государственная политика в отношении возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.