Посол США высоко оценил организацию COP29

Организация COP29 в короткие сроки - невероятное достижение.

Об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби во время выступления в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я хочу подчеркнуть и поприветствовать усилия Азербайджана по подготовке к COP29. У Азербайджана было значительно меньше времени, и все же менее чем за год организована крупнейшая в мире климатическая конференция, что является невероятным достижением. Мы благодарим Азербайджан за то, что он принял нас", - сказал посол.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.