Азербайджан продолжит усилия по привлечению Армении к ответственности

Азербайджанская сторона продолжит усилия по привлечению Армении к ответственности не только в рамках Международного суда, но и в рамках арбитражных процессов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в рамках COP29 в Баку.

Он сказал, что это продолжительный процесс, который продлится около 2-3 лет, а точную дату назвать сложно .

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что Азербайджан зарегистрировал решения Международного суда от 12 ноября 2024 года о предварительных возражениях, поданных Азербайджаном и Арменией по делу о применении Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации.

Международный суд принял решение по продолжающимся международно-правовым искам Азербайджана против Армении в связи с массовыми нарушениями прав человека, совершенными против азербайджанцев.

Азербайджан на протяжении десятилетий действовал в направлении привлечения Армении к ответственности за систематические этнические чистки в отношении более миллиона азербайджанцев. Таким образом, эти усилия не остались безрезультатными: этнические чистки и другие незаконные действия, совершенные Арменией в течение десятилетий оккупации международно признанной территории Азербайджана, будут подробно рассмотрены судом по существу.