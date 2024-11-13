Баку и Москва обсудили перспективы культурных связей

Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли встретился с российской коллегой Ольгой Любимовой, находящейся с визитом в стране для участия в COP29.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Поприветствовав гостью, А. Керимли поблагодарил ее за участие в престижном мероприятии, проводимом в нашей стране.

Высоко оценив уровень культурных связей между Азербайджаном и Россией, министр довел до внимания укрепление сотрудничества в этой сфере, особенно в последние годы.

Отмечалось, что организация взаимных гастрольных поездок, обмен опытом в сфере культурного образования, постоянное участие в выставках, конкурсах и фестивалях создают полную панораму наших связей.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что в Азербайджане проводится такое престижное мероприятие, как COP29, выразила в этой связи удовлетворение от пребывания в Баку. Она высоко оценила перспективы культурных связей двух стран.

А. Керимли проинформировал о повестке COP29 в связи с вопросами культуры и окружающей среды. Он отметил, что в рамках мероприятия состоится 2-я встреча министров культуры высокого уровня по климатической деятельности, основанной на культуре. Ее цель заключается в достижении международного консенсуса для включения в повестку климатической деятельности наследия искусства и культуры. В рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) состоится сессия, посвященная инициативе "Культура для климата" (C4C), выдвинутой нашей страной, и презентация этой инициативы, организованная Группой друзей по климатическим действиям, основанным на культуре, и министерством культуры Азербайджанской Республики.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.