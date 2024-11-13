https://news.day.az/economy/1706779.html В рамках COP29 в Баку открылся павильон Многоуровневой деятельности и градостроительства - ФОТО В рамках COP29 в Баку состоялось официальное открытие павильона Многоуровневой деятельности и градостроительства.
В рамках COP29 в Баку открылся павильон Многоуровневой деятельности и градостроительства - ФОТО
В рамках COP29 в Баку состоялось официальное открытие павильона Многоуровневой деятельности и градостроительства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, красную ленту на церемонии открытия перерезали председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум.
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