В рамках COP29 в Баку открылся павильон Многоуровневой деятельности и градостроительства

В рамках COP29 в Баку состоялось официальное открытие павильона Многоуровневой деятельности и градостроительства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, красную ленту на церемонии открытия перерезали председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев и министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум.

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