Равный доступ к чистой энергии и отмена санкций важны для климатического прогресса

Для решения глобальных климатических проблем все страны должны иметь равный доступ к технологиям, знаниям, ядерной энергии и инвестициям, заявила вице-президент Исламской Республики Иран Шина Ансари, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она выразила благодарность Азербайджану за организацию конференции, назвав ее "возможностью для инклюзивных действий" по решению проблемы изменения климата, основанных на принципах "общей, но дифференцированной ответственности".

В своем выступлении вице-президент подчеркнула важность национального суверенитета и приоритетов в решении проблем климата и призвала к равному доступу к технологиям, инвестициям и ядерной энергии для достижения глобальной энергетической трансформации.

Основное внимание в ее выступлении было уделено влиянию односторонних санкций на борьбу с изменением климата. Она утверждала, что "незаконные односторонние санкции" подрывают способность государств-членов получать доступ к важнейшим ресурсам и технологиям, предупреждая, что "до тех пор, пока эти санкции не будут полностью отменены, ожидать соблюдения экологических целей Конвенции неоправданно и иррационально". Она призвала всех участников СОР29 "осудить эти политические меры" и работать над устранением таких ограничений.

Вице-президент рассказала о климатических инициативах Ирана, которые включают в себя общую политику по управлению изменений климата и развитию зеленой экономики. Эти инициативы, отметила она, были включены в 7-й пятилетний план развития Ирана, что подчеркивает приверженность страны к борьбе с климатическими угрозами, несмотря на значительные экономические и политические препятствия.