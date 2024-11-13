Информации о том, примет ли Армения участие в COP29 - нет

В связи с участием в мероприятии COP29 в Армению было направлено приглашение, и до сих пор у нас нет никакой информации о том, примут ли они участие в мероприятии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в рамках COP29 в Баку.

"Изменение климата - одна из основных проблем, угрожающих миру. В направлении борьбы с угрозой многие страны ведут серьезные дискуссии.

Участие в важных дискуссиях, безусловно, должно быть главным приоритетом каждой страны-члена. Мы не комментируем участие или неучастие Армении. Так как, было отправлено соответствующее приглашение, а вопрос участия - это уже их личный выбор.

Несомненно, участие в важном обсуждении важно для каждого государства",- добавил А.Гаджизаде.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.