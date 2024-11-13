Под руководством Тройки мы можем построить устойчивое будущее

Под руководством Тройки мы можем проложить путь к будущему, которое будет устойчивым, равноправным и защищенным для всех.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев в ходе Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

"Год начался с официального запуска видения и подхода Тройки на Климатическом министерском совещании в Копенгагене. Мы сумели убедить всех заинтересованных сторон в инклюзивной манере, охватив все аспекты климатических действий, в частности по смягчению последствий изменения климата, справедливому переходу, адаптации, проблемам лесного хозяйства, а также по вопросам климатического финансирования. Сильный акцент на национально определённые вклады (НДЦ) был очевиден через такие мероприятия, как Инкубационные воркшопы Тройки по НДЦ и неформальные консультации OTS на SD60 в Бонне, направленные на углубление понимания поддержки ООН в разработке и реализации НДЦ", - сказал он.

По его словам, в целом, Тройка последовательно стремилась создавать синергию между глобальными климатическими повестками, продвигая как амбиции, так и финансовые механизмы, преодолевая критические трудности в реализации и усиливая климатическую устойчивость развивающихся стран.

"Путь вперед ясен, хотя и не лишен трудностей. Мы должны превратить наши амбиции в действия, а обязательства - в реальные достижения. Я уверен, что под руководством Тройки мы можем проложить путь к будущему, которое будет устойчивым, равноправным и защищённым для всех. Члены Тройки могут объединиться для поддержки ключевых инициатив, которые придают приоритет глобальному климатическому финансированию и прозрачности. Поддерживая климатические цели друг друга, мы можем обеспечить прочную и значимую повестку для будущих задач. Сегодня мы будем размышлять о достигнутом прогрессе, делиться мнениями о предстоящих трудностях и подтверждать наши обязательства. Мы стремимся создать пространство для открытого диалога, конструктивных размышлений и общего видения, поскольку мы движемся по этому решающему десятилетию в борьбе за климатические действия", - добавил Я.Рафиев.