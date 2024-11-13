Кувейт планирует достичь 50% солнечной энергии к 2050 году

Нет сомнений в том, что изменение климата является глобальной проблемой и угрозой для многих стран, и Кувейт - одна из них.

Об этом заявил наследный принц государства Кувейт шейх Сабах Халед Аль Хамад Аль Сабах, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы наблюдаем повышение температуры и пыльные бури из-за отсутствия дождей", - заявил он, отметив, что эти экологические изменения ускоряются и влияют на население Кувейта.

В ответ на это Кувейт активно добивается экологической устойчивости, соблюдая все соглашения по климату, включая Киотский протокол и Парижское соглашение. Стратегия Кувейта включает инициативы по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2060 году, а также планы по внедрению солнечной энергии в 50 процентов электроэнергетического сектора страны к 2050 году. "Мы стремимся сократить выбросы углекислого газа во всех секторах", - подтвердил он, подробно рассказав о стратегических проектах Кувейта по снижению выбросов и внедрению экологически чистых источников энергии.

Он также отметил более широкую региональную поддержку Кувейта через Арабский фонд экономического развития. Фонд, управляемый Кувейтом, поддержал более 100 проектов, связанных с изменением климата, в развивающихся странах, оказывая существенную финансовую и техническую поддержку. "Мы призываем развитые страны выполнять свои обязательства и оказывать поддержку наименее развитым странам", - сказал он, подчеркнув важность международного сотрудничества, позволяющего этим странам достичь своих целей в области изменения климата.

Наследный принц также выразил благодарность Кувейта Азербайджану за проведение COP29, высоко оценив организацию мероприятия в стране.