COP29 в Баку укрепит роль Азербайджана в сфере «зеленой» энергетики

COP29 будет способствовать повышению роли Азербайджана в сфере "зеленой" энергии.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в кулуарах COP29 в Баку.

"Просто замечательно, что наша соседняя страна, наша дружественная страна, Азербайджан, принимает COP29, которая, конечно, будет способствовать повышению роли Азербайджана в этой сфере. Президент Ильхам Алиев выступил вчера с прекрасной речью. Конференция была прекрасно организована. Мы хотели бы поздравить наших друзей из Азербайджана с этим событием", - сказал он.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему.

Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.