Бразилия ждет конкретных шагов по климатическому финансированию на COP29
Бразилия надеется, что конкретное решение по вопросу климатического финансирования станет одним из главных итогов COP29.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила министр окружающей среды и изменения климата Бразилии Марина Сильва в ходе Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.
"Консенсус, достигнутый в ОАЭ, установил Тройку как инструмент для разработки дорожной карты к Миссии 1.5. Наша основная цель - усилить международное сотрудничество и повысить амбиции в следующем раунде Национально определяемых вкладов (NDC), сохраняя при этом достижимость целей по ограничению глобального потепления до 1.5 градусов Цельсия и укреплению глобальной устойчивости. Реальность климатической чрезвычайной ситуации ощущается на каждом континенте. Крайне важно срочно увеличить амбиции, особенно среди крупнейших мировых источников выбросов, и мобилизовать необходимые средства для их реализации. Тем не менее, нам необходимо больше финансирования, нам нужен доступ к технологиям, и мы призываем развитые страны поддерживать климатические действия в развивающихся странах. Необходимо, чтобы борьба с изменением климата шла рука об руку с борьбой, неравенством и бедностью. Климатическое финансирование, в частности, должно быть увеличено и доступно для справедливого перехода к новому циклу процветания в наших обществах. Мы надеемся, что конкретное решение по этому вопросу станет одним из главных итогов COP29", - сказала она.
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