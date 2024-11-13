Против уклонистов будут приняты серьёзные меры

Уклоняющиеся от военной службы мужчины младше 35 лет обязательно будут привлечены служить.

Как передает Day.Az, об этом в интервью "Xəzər Xəbər" заявил глава Государственной службы по мобилизации и призыву Мурсал Ибрагимов. Он добавил, что правоохранительные органы также проинформированы о лицах, которых следует привлечь на службу.

Мурсал Ибрагимов сообщил, что повышение возрастного ценза призывников в данный момент не рассматривается. Глава Службы прокомментировал задержания в последние годы должностных лиц некоторых региональных отделений Службы по подозрению в получении взяток.

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