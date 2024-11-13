https://news.day.az/society/1706739.html Против уклонистов будут приняты серьёзные меры - ВИДЕО Уклоняющиеся от военной службы мужчины младше 35 лет обязательно будут привлечены служить. Как передает Day.Az, об этом в интервью "Xəzər Xəbər" заявил глава Государственной службы по мобилизации и призыву Мурсал Ибрагимов. Он добавил, что правоохранительные органы также проинформированы о лицах, которых следует привлечь на службу.
Против уклонистов будут приняты серьёзные меры - ВИДЕО
Уклоняющиеся от военной службы мужчины младше 35 лет обязательно будут привлечены служить.
Как передает Day.Az, об этом в интервью "Xəzər Xəbər" заявил глава Государственной службы по мобилизации и призыву Мурсал Ибрагимов. Он добавил, что правоохранительные органы также проинформированы о лицах, которых следует привлечь на службу.
Мурсал Ибрагимов сообщил, что повышение возрастного ценза призывников в данный момент не рассматривается. Глава Службы прокомментировал задержания в последние годы должностных лиц некоторых региональных отделений Службы по подозрению в получении взяток.
Более подробно - в видеоматериале:
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