COP for Hope: Мир должен вместе бороться с климатическим кризисом

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал главный исполнительный директор Министерства сельского хозяйства, продовольствия и лесов Тонга Вилиами Толеи Ману.

Он сказал Trend, что финансы - это не благотворительность, а глобальные инвестиции.

"Мы стремимся поддерживать обязательство по 1,5 на фоне растущей проблемы выбросов углерода",- отметил он.

Ману напомнил, что во многих частях мира в настоящее время происходят экологические катастрофы.

"Например, в настоящее время в Испании тысячи людей страдают от наводнений. Кроме того, я могу упомянуть лесные пожары в Австралии. Это показывает, что изменение климата и экологические проблемы также затрагивают развитые страны. В связи с этим мы должны мобилизовать все общие усилия.

В нашей части мира циклон имеет тропический период. Каждые 4 года температура поднимается выше, засуха усиливается каждые 20 лет, а водность рек увеличивается. Мир должен вместе бороться со всем этим климатическим кризисом", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.