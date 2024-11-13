Парижанам хотят запретить ездить на кроссоверах и внедорожниках

Парижанам хотят запретить ездить на кроссоверах. Против них высказалась мэр французской столицы Анн Идальго. Она считает, что кроссоверы и внедорожники загрязняют окружающую среду и представляют большую опасность на дорогах города, чем компактные автомобили.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Times.

Отмечается, что в Сенат Франции могут внести законопроект, наделяющий городские советы правом запрещать использование определенных личных транспортных средств. Его рассмотрение ожидается уже на следующей неделе.

Если законопроект будет одобрен и вступит в силу, то под ограничения попадут не все кроссоверы и внедорожники, а только люксовые и премиальные, например Range Rover. По данным издания, они обозначены в проекте как 4x4s de luxe или quatre-quatres de luxe (полноприводные автомобили класса люкс). Подразумеваются бензиновые и дизельные кроссоверы и внедорожники массой более 1.7 тонны, а также электрические внедорожники тяжелее 2 тонн.

Согласно статистике, кроссоверы и внедорожники, которые могут попасть под запрет, занимают долю около 25% в автопарке Парижа. Ранее для тяжелых кроссоверов и внедорожников в Париже увеличили стоимость парковки - в центре города она теперь составляет 18 евро (около 32 манатов - ред.) в час против 6 евро (около 10 манатов - ред.) для автомобилей других классов. Кроме того, во французской столице действует запрет на проезд всех машин в центре города, кроме тех случаев, когда их владельцы работают в этой зоне, направляются туда за покупками, в ресторан или музей.

Недовольство парижан большими автомобилями возросло после инцидента, произошедшего в прошлом месяце: водитель кроссовера Mercedes-Benz насмерть сбил 27-летнего велосипедиста Пола Варри. Автомобилисту предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.