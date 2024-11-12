Церемония открытия COP29 произвела сильное впечатление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я прибыл только сегодня утром и уже впечатлен увиденным: великолепная церемония открытия, а сейчас выступают мировые лидеры. Рад, что вопросам здравоохранения уделяется больше внимания. Ведь, как мы всегда подчеркиваем, климатический кризис - это одновременно и кризис здоровья", - сказал он.

Говоря о анализе на ближайшие годы в плане здравоохранения, Т.А.Гебрейесус подчеркнул, что многое зависит от нас.

"Анализ таков: все в наших руках. Если мы подготовимся, если сделаем все возможное для предотвращения, есть множество мер, которые мы можем предпринять. Все в наших силах, и если мы будем действовать, готовиться и предотвращать, этого не произойдет", - подчеркнул он.