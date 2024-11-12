https://news.day.az/politics/1706359.html Генеральный секретарь ОИС прибыл в Азербайджан 12 ноября генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха совершил визит в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Генеральный секретарь ОИС прибыл в Азербайджан
12 ноября генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха совершил визит в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев генерального секретаря ОИС встречали заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли и другие официальные лица.
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