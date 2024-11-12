Генеральный секретарь ОИС прибыл в Азербайджан

12 ноября генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха совершил визит в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев генерального секретаря ОИС встречали заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли и другие официальные лица.