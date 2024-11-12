COP29 ускорит глобальные усилия по реализации обязательств и прогресса

COP29 является новой движущей силой глобальных усилий по ускорению реализации этих обязательств и прогресса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".

"COP29 - это глобальное событие, которое представляет собой важный этап на нашем пути к амбициозным целям - утроению возобновляемой энергетики и удвоению энергоэффективности. С помощью Глобального обязательства по возобновляемой энергии и энергоэффективности наше партнерство с Европейской комиссией COP28, Международным энергетическим агентством и IRENA свидетельствует о нашей непоколебимой приверженности продвижению и поддержанию "зеленой" энергетики, содействуя международным усилиям, направленным на светлое и более эффективное будущее. Почти год назад, на COP28, подавляющее большинство стран мира взяли на себя коллективное обязательство по возобновляемой энергии и энергоэффективности, которые являются основополагающими элементами энергетического перехода к 2030 году. Этот важный момент стал переломным этапом в борьбе с изменением климата, направленным на ограничение глобального потепления до 1,5 градусов. COP29 является новой движущей силой глобальных усилий по ускорению реализации этих обязательств и прогресса, сосредоточившись на устранении барьеров для быстрого энергетического перехода", - сказал П.Шахбазов.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.