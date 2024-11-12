Азербайджан обновил цель по доле ВИЭ к 2030 году

Азербайджан обновил цель доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 до 35,5 процента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности"

"Солнечная электростанция мощностью 200 мегаватт в "зеленой" энергетической зоне в Восточном Зангезуре станция сыграет значительную роль в содействии декарбонизации нефтегазового сектора в Азербайджане в целом. В общем, солнечные и ветровые электростанции мощностью 2 250 мегаватт, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году, увеличат долю возобновляемой энергии в установленной мощности до 35,5 процента. Это не только обновляет нашу цель в 30 процентов, но также означает более чем семикратное увеличение доли солнечной и ветровой энергии в нашей энергосистеме", - сказал П.Шахбазов.

По его словам, эта солнечная электростанция будет обеспечивать энергией один из крупнейших в мире нефтегазовых терминалов - терминал Сангачал.