Госсекратарь Великобритании о цели RMDC на 2035 год

В ближайшее время премьер-министр Великобритании объявит о цели RMDC на 2035 год.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал государственный секретарь по вопросам энергетической безопасности и "чистого нуля" Великобритании Эд Милибэнд в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам.

"Мы находимся на полпути в решающее десятилетие для климата. Это и есть контекст для наших обсуждений. Новое правительство Великобритании стремится продемонстрировать глобальное лидерство в этот критический момент. Позднее сегодня премьер-министр объявит о цели RMDC на 2035 год, которая станет амбициозной, охватывающей всю экономику целью по сокращению выбросов, необходимой для ограничения глобального потепления до 1,5 градуса", - сказал он.

По его словам, действия по снижению выбросов метана крайне важны для достижения этих целей.

"Можно сказать, что метан - это "марафон" в международной климатической повестке. Было запущено Глобальное обязательство по метану, и впервые в окончательное решение была включена приверженность к борьбе с этим вызовом. То, что начиналось как обязательство, сейчас переходит в активные действия. Мы видим реальные шаги по выполнению этих обязательств", - добавил он.