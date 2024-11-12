На сколько уменьшился объем выбросов в странах ЕС в прошлом году?

Сокращение выбросов в европейских странах стало возможным, в основном, благодаря быстрому увеличению использования возобновляемых источников энергии

Об этом заявил комиссар Европейского союза по климатической деятельности Вопке Хукстра на мероприятии в рамках COP29, по теме "Министерский диалог: расширение инвестиций для увеличения объема возобновляемых ресурсов втрое и энергоэффективности вдвое", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что, хотя в прошлом году объем выбросов в странах Европейского союза сократился на 8 процентов, во всем мире он увеличился на 1,3 процента.

"Сегодня более половины электроэнергии в Европе вырабатывается за счет энергии ветра и солнца. Это также превосходит все ископаемое топливо. Поскольку возобновляемая энергия поступает из местных источников, она служит для создания рабочих мест, защищает экологию. Достижение поставленных целей сократит глобальные выбросы парниковых газов на 10 миллиардов тонн к концу десятилетия, что больше, чем общие выбросы стран Европейского союза за три года. Это довольно амбициозная цель, но я думаю, что ее можно достичь", - сказал В.Хукстра.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.