К 2030 году установленная мощность ВИЭ в Бразилии вырастет на 30 гВт

К 2030 году установленная мощность возобновляемых источников в Бразилии увеличится на 30 гигаватт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала специальный советник министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марианна Эспеси в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".

"Бразилия является примером того, что возможно стремиться к большим амбициям в наращивании инвестиций в возобновляемые источники энергии. С точки зрения Бразилии, в 2023 году 89,2 процента нашего электроэнергетического баланса составляли возобновляемые источники. До настоящего времени Бразилия успешно реализовала национальные политики, направленные на развитие возобновляемой энергетики в масштабе всей страны. Это стало возможным благодаря средне- и долгосрочному энергетическому планированию, лежащего в основе нашей стратегии. Гидроэнергетика играет ключевую роль в нашей стране", - сказала она.

По ее словам, Бразилия также успешно реализует аукционы на строительство линий электропередач, что способствует расширению национальной объединенной сети.

"Бразилия рассматривает энергетический переход как возможность для инвестиций и социального развития. В этом смысле мы тесно сотрудничаем с Национальным банком развития Бразилии для привлечения частных инвестиций в страну и поддержки реализации проектов наземной ветроэнергетики, а также солнечных фотоэлектрических систем по всей стране. Это также способствует тому, что данные технологии становятся самыми доступными по стоимости в Бразилии. К 2030 году установленная мощность возобновляемых источников в Бразилии увеличится на 30 гигаватт", - добавила М.Эспеси.