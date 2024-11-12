Судья на продажу: теневые стороны деятельности Окампо

Автор: Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Некоторое время назад экс-прокурор Международного уголовного суда (2003-2012 гг.), прославившийся своей антиазербайджанской, проармянской позицией, Луис Морено Окампо сделал неожиданное признание, опровергающее все сказанное им ранее. Практически все наши СМИ отреагировали на его "прозрение", но, как мне кажется, реакция оказалась кратковременной, и мы почему-то успокоились. На мой взгляд, это неправильно: нам необходимо довести эту тему до победного конца, чтобы подобным "субъектам" было неповадно поступать столь мерзким образом.

Однако разбираться будем по порядку.

Первое. Когда более года назад Окампо опубликовал тот бред, который в прессе называли "докладом Окампо", я поначалу не хотел его комментировать. Мне не поверилось, что это написано профессиональным юристом, занимавшим ранее столь высокий и престижный пост в Международном уголовном суде. Защищать армянские "хотелки" при полном отсутствии необходимых для этого политико-правовых инструментов - бесполезное дело. Кроме того, не очень-то верилось, что документ был кем-то проплачен.

Однако после разоблачения помощником Президента Хикметом Гаджиевым этого экс-прокурора МУС, дополнительно прочитанных публикаций в прессе, я понял, что, оказывается, и прокуроры МУС, несмотря на Римский статут, продаются.

Бывший главный прокурор Международного уголовного суда (МУС), а ныне адвокат Луис Морено Окампо неоднократно оказывался в центре скандалов, подозревался в сексуальном насилии в 2008 году, в многочисленных манипуляциях и нарушении законодательства.

Так, в его "послужном" списке в период пребывания в должности прокурора, занятие оффшорной финансовой деятельностью, владение оффшорными компаниями, зарегистрированными в двух самых непроницаемых, закрытых оффшорных зонах в мире, связь с различными непрозрачными компаниями, зарегистрированными в разных концах планеты, поступление на его личный счет сумм в десятки, сотни тысяч долларов. Ну, и как "вишенка на торте", партнерские отношения с ливийским бизнесменом Хасаном Татанаки, который обвинялся во внесудебных казнях и других нарушениях закона.

Благодаря данным издания Financial Times, расследованиям французского сайта Mediapart, аналитике European Investigative Collaborations (EIC),утечке в прессу порядка 40 000 документов, стали известны мировой общественности теневые стороны деятельности первого прокурора МУС. После 2012 года мировые СМИ вспоминали Окампо только в свете коррупционных скандалов и покрывательства интересов лиц, совершивших преступления.

Второе. Доклад Окампо, о котором все уже успешно успели позабыть, не являлся официальным юридическим документом, а всего лишь мнением частного лица, которое хоть и являлось юристом и занимало в свое время ключевой пост в Международном уголовном суде, но не принесло чести этому органу правосудия. "Доклад" представлял собой набор бессвязных ангажированных фраз, направленных просто на дискредитацию азербайджанских властей и не подкрепленных какой-либо фактологической базой. Сплошная клевета. Человек с сильно подмоченной репутацией намеренно искажал решения Международного суда ООН, реальную ситуацию на Лачинской дороге и международное право. Коррупционные мотивы подобного поведения были очевидны. Останавливаться на докладе не буду, так как ранее подробно проанализировал его.

И наконец, третье. Дней 10 назад, в ходе вебинара, Окампо неожиданно впервые публично признал факт оккупации азербайджанских территорий Республикой Армения. Бывший прокурор МУС, отвечая на вопрос о легитимности "республики арцах", сделал четкое заявление, что обсуждаемые территории (ранее находившиеся под армянской оккупацией) исторически были населены преимущественно азербайджанцами. Дословная цитата, исключающая двусмысленное толкование "Под Арменией была азербайджанская территория, это правда. Армения оккупировала принадлежащую Азербайджану территорию. Это правда", - заявил Окампо. Причины сделанного шага, в данном случае, меня мало волнуют.

Вы верите в прозрение человека с подобной репутацией? Ответ ясен. Вот и я тоже не верю.

Поэтому, возвращаясь к началу моей статьи, хочу призвать не успокаиваться. Этот "инструмент в армянских руках", по крайней мере, один раз солгал: либо, когда подготовил свой "доклад" и оскорбил азербайджанский народ, либо когда признал территориальную целостность Азербайджана и принадлежность Карабаха Азербайджанской Республике. Для юриста ложь - это профессиональная, а при определенных ситуациях, и политическая смерть.

Экс-прокурор и адвокат Луис Морено Окампо солгал и это очевидно. Он соврал и после этого должен быть публично осужден, лишен адвокатской лицензии. Его профессиональная деятельность должна быть расследована и при наличии соответствующих доказательств он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

Мы, азербайджанцы, очень быстро прощаем и забываем сделанное нам зло. Я призываю всех не спускать подобные деяния ни Окампо, ни кому-либо другому, иначе все это будет повторяться. Все должны знать, что подобные оскорбления азербайджанского народа не остаются безнаказанными, виновные рано или поздно несут ответственность.

Окампо должен ответить. Мы все - юристы, журналисты, дипломаты, гражданское общество - должны объединиться, чтобы справедливость восторжествовала.