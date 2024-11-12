В рамках COP29 состоялась встреча президентов Турции и Казахстана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в рамках COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Казахстаном, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что дальнейшие шаги будут направлены на расширение сотрудничества между Турцией и Казахстаном в области оборонной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры, будет продолжена работа по развитию отношений между двумя странами во всех областях.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.